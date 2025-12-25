Учёные обнаружили, что изменение рациона питания поможет спасти мир

Было обнаружено, что на долю 15% населения, которое выбрасывает в атмосферу наибольшее количество парниковых газов, приходится 30% от общего объёма выбросов, связанных с производством продуктов питания. Это равно вкладу всех 50% населения с наименьшими выбросами. Состоит эта группа из самых богатых людей в странах с высокими выбросами.

При этом гораздо больше людей придерживаются рациона, превышающего установленный лимит. Поэтому половине, а не только самым богатым, населения Земли нужно поменять питание. В Канаде все 10 групп населения с разным уровнем дохода превышают этот лимит.

Какие же изменения мы можем внести в свой рацион? Прежде всего, нужно есть только то, что вам действительно нужно. Также исключите или сократите потребление говядины: 43% выбросов, связанных с производством продуктов питания, среднестатистического канадца приходится исключительно на говядину.

