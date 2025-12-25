Учёные обнаружили, что изменение рациона питания поможет спасти мир

Учёные обнаружили, что изменение рациона питания поможет спасти мирИ повлиять на изменение климата
Согласно новым научным данным, половине населения мира и как минимум 90% канадцев нужно изменить рацион питания, чтобы предотвратить серьёзное глобальное потепление. Причём эта цифра является консервативной, так как учёные использовали данные за 2012 год. С тех пор выбросы и численность населения мира увеличились. К 2050 году, по словам специалистов, 90% из нас должны питаться по-другому.
Всего команда специалистов проанализировала данные 112 странам, на которые приходится 99% глобальных выбросов парниковых газов, связанных с производством продуктов питания. Эксперты разделили население каждой страны на 10 групп по уровню дохода.
Было обнаружено, что на долю 15% населения, которое выбрасывает в атмосферу наибольшее количество парниковых газов, приходится 30% от общего объёма выбросов, связанных с производством продуктов питания. Это равно вкладу всех 50% населения с наименьшими выбросами. Состоит эта группа из самых богатых людей в странах с высокими выбросами.
При этом гораздо больше людей придерживаются рациона, превышающего установленный лимит. Поэтому половине, а не только самым богатым, населения Земли нужно поменять питание. В Канаде все 10 групп населения с разным уровнем дохода превышают этот лимит.
Какие же изменения мы можем внести в свой рацион? Прежде всего, нужно есть только то, что вам действительно нужно. Также исключите или сократите потребление говядины: 43% выбросов, связанных с производством продуктов питания, среднестатистического канадца приходится исключительно на говядину.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Environmental Research: Food Systems.