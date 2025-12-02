Учёные обнаружили, что лечение зубов помогает контролировать уровень сахара в крови

Учёные обнаружили, что лечение зубов помогает контролировать уровень сахара в кровиЭто показали новые исследования
Инфекция зуба может показаться довольно незначительной проблемой, однако её последствия могут распространяться и на другие органы. Согласно результатам недавних исследований, у пациентов, прошедших лечение корневых каналов по поводу длительно длительной инфекции верхушки корня, в течение следующих двух лет снижался уровень сахара в крови и уменьшалось воспаление.
Такую же закономерность выявили в ходе продольного метаболомного анализа. В этом случае исследование отслеживает состояние людей в течение длительного времени и использует подробные анализы крови для измерения сотен малых молекул, который отражают работу организма.
Дело в том, что эти инфекции не всегда локализуются. Когда бактерии достигают тканей вокруг корня зуба, иммунная система на это реагирует. Если инфекция сохраняется, то развивается слабовыраженное воспаление. Этот тип воспаления может распространяться по кровотоку и затруднять регуляцию уровня сахара в крови. Всё потому, что хроническое воспаление нарушает работу инсулина и ухудшает способность организма переносить сахар из крови в клетки.
