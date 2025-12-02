Учёные обнаружили, что лечение зубов помогает контролировать уровень сахара в крови

Инфекция зуба может показаться довольно незначительной проблемой, однако её последствия могут распространяться и на другие органы. Согласно результатам недавних исследований, у пациентов, прошедших лечение корневых каналов по поводу длительно длительной инфекции верхушки корня, в течение следующих двух лет снижался уровень сахара в крови и уменьшалось воспаление.

Такую же закономерность выявили в ходе продольного метаболомного анализа. В этом случае исследование отслеживает состояние людей в течение длительного времени и использует подробные анализы крови для измерения сотен малых молекул, который отражают работу организма.