Опубликовано 21 декабря 2025, 21:00
1 мин.

Учёные обнаружили, что мозг человека запоминает то, чего не было

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Communications
Специалисты из Колорадского университета в Боулдере и Института Макса Планка в Германии выяснили, что человеческий мозг формирует нейронные связи и меняет поведение на основе воображаемого опыта. То есть для этого даже необязательно что-то проживать в реальности.
В новом эксперименте участвовали 50 добровольцев. Каждый из них сначала составил список из 30 знакомых людей. Их всех разместили по степени симпатии. Далее участников поместили в аппарат МРТ, назвали имя нейтрального человека из списка и попросили в течение 8 секунд представить отрицательный или положительный сценарий взаимодействия с ним.

Во время испытания у людей одновременно активировались вентральный стриатум, который отвечает за обработку вознаграждения, и дорсомедиальная префронтальная кора, которая связана с хранением памяти. Если человек воображал положительный опыт, то в мозге происходила реакция, которая характерна для ошибки прогнозирования вознаграждения. В результате закреплялись предпочтения как после неожиданного приятного опыта.

После эксперимента участники стали относиться к людям из списка по-другому. Они отдавали предпочтение уже тем, с кем мысленно переживали положительный опыт, несмотря на то, что в реальности с ними не взаимодействовали.