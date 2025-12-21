Учёные обнаружили, что мозг человека запоминает то, чего не было

Во время испытания у людей одновременно активировались вентральный стриатум, который отвечает за обработку вознаграждения, и дорсомедиальная префронтальная кора, которая связана с хранением памяти. Если человек воображал положительный опыт, то в мозге происходила реакция, которая характерна для ошибки прогнозирования вознаграждения. В результате закреплялись предпочтения как после неожиданного приятного опыта.

После эксперимента участники стали относиться к людям из списка по-другому. Они отдавали предпочтение уже тем, с кем мысленно переживали положительный опыт, несмотря на то, что в реальности с ними не взаимодействовали.