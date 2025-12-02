Учёные обнаружили, что “пивной живот” связан с болезнями сердца у мужчин

Специалисты изучили в ходе исследования МРТ-изображения сердечно-сосудистой системы 2244 взрослых в возрасте от 46 до 78 лет (43% женщин) без сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание они уделяли индексу массы тела, а также соотношению талии и бёдер.

Общее ожирение, рассчитанное по индексу массы тела (ИМТ), чаще было связано с увеличением размеров камер сердца у всех участников. Абдоминальное ожирение (пивной живот) оказалось связано с утолщением сердечной мышцы и уменьшением объёма камер сердца. Более выражены эти изменения были у мужчин, особенно в правом желудочке, который перекачивает кровь в лёгкие. Также у мужчин при ожирении наблюдались незначительные изменения сердечной ткани, которые можно обнаружить только с помощью расширенной МРТ сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.