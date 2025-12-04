Учёные обнаружили, что витамин С защищает от заболеваний лёгких

Новое исследование проводилось под руководством выдающегося профессора Брайана Оливера из Школы естественных наук Сиднейского технологического университета (UTS) и Института медицинских исследований Вулкока. Опубликованы его результаты были в журнале Environment International.

Учёные проанализировали, как витамин С влияет на уменьшение воспаления лёгких и потери митохондрий, вызванных PM 2,5 (мельчайшими частицами в воздухе, обычно встречающимися в городских загрязнениях). Оказалось, что он может оказывать защитное воздействие.