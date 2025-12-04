Учёные обнаружили, что витамин С защищает от заболеваний лёгких

Учёные обнаружили, что витамин С защищает от заболеваний лёгкихКоторые связаны с загрязнением воздуха
Новое исследование проводилось под руководством выдающегося профессора Брайана Оливера из Школы естественных наук Сиднейского технологического университета (UTS) и Института медицинских исследований Вулкока. Опубликованы его результаты были в журнале Environment International.
Учёные проанализировали, как витамин С влияет на уменьшение воспаления лёгких и потери митохондрий, вызванных PM 2,5 (мельчайшими частицами в воздухе, обычно встречающимися в городских загрязнениях). Оказалось, что он может оказывать защитное воздействие.
Используя модель на мышах, учёные обнаружили, что приём антиоксидантной добавки витамина С уменьшает негативные эффекты воздействия низких концентраций PM 2,5.
Основные выводы научной работы были следующими. Во-первых, приём витамина С эффективно предотвращает окислительный стресс и воспаление, связанные с PM 2,5. Во-вторых, приём этого витамина помогает снизить количество вредных веществ в клетках и защищает митохондрии от повреждения PM 2,5. Проведённая работа даёт надежду, что витамин С может помочь людям, которые находятся в группе риска развития болезней лёгких, при лесных пожарах или пыльных бурях.
