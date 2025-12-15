Учёные объяснили, почему люди иногда просыпаются до звонка будильника

Учёные объяснили, почему люди иногда просыпаются до звонка будильникаПричин может быть несколько
Глубоко в нашем головном мозге находится небольшая группа нейронов - супрахиазматическое ядро. Часто это именуется также главными часами организма. Эти нейроны отслеживают время, координируя циркадный ритм (совпадающий с 24-часовым циклом), чтобы отслеживать сон, температуру тела, чувство голода и пищеварение.
Кроме того, циркадный ритм влияет на то, когда мы ощущаем сонливость и бодрость в течение дня.
У людей, которые имеют очень стабильное время подъёма и пребывания на утреннем свете, биологические часы запоминают, когда они обычно просыпаются. Именно поэтому к моменту срабатывания будильника их организм уже переходит в состояние бодрствования.
Если вы часто просыпаетесь за несколько минут до будильника и при этом чувствуете себя отдохнувшим, это признак, что циркадный ритм у вас тонко настроен. Ваши биологические часы научились предугадывать ваш распорядок дня и помогать плавно переходить от сна к бодрствованию.
С другой стороны, если вы просыпаетесь раньше будильника и ощущаетесь сонливость или беспокойство, значит, у вас плохой сон.
Тренировать внутренние биологические часы можно при помощи регулярного режима отхода ко сну и пробуждения. Особенно если эти часы синхронизированы с изменениями освещения и температуры в течение дня.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.