Опубликовано 15 декабря 2025, 11:15
Учёные объяснили, почему люди иногда просыпаются до звонка будильника

Причин может быть несколько
Со всеми такое бывало: будильник установлен на 6:30, но вы открываете глаза буквально за несколько минут до звонка. Это может показаться странным, но это не случайность. Якут Фатима, профессор кафедры здоровья сна, Университет Саншайн-Кост, Александра Метсе, старший преподаватель психологии, Университет Саншайн-Кост, Даниэль Уилсон, научный сотрудник и специалист по изучению сна, Университет Саншайн-Кост, рассказали, почему так происходит.
Глубоко в нашем головном мозге находится небольшая группа нейронов - супрахиазматическое ядро. Часто это именуется также главными часами организма. Эти нейроны отслеживают время, координируя циркадный ритм (совпадающий с 24-часовым циклом), чтобы отслеживать сон, температуру тела, чувство голода и пищеварение.

Кроме того, циркадный ритм влияет на то, когда мы ощущаем сонливость и бодрость в течение дня.

У людей, которые имеют очень стабильное время подъёма и пребывания на утреннем свете, биологические часы запоминают, когда они обычно просыпаются. Именно поэтому к моменту срабатывания будильника их организм уже переходит в состояние бодрствования.

Если вы часто просыпаетесь за несколько минут до будильника и при этом чувствуете себя отдохнувшим, это признак, что циркадный ритм у вас тонко настроен. Ваши биологические часы научились предугадывать ваш распорядок дня и помогать плавно переходить от сна к бодрствованию.

С другой стороны, если вы просыпаетесь раньше будильника и ощущаетесь сонливость или беспокойство, значит, у вас плохой сон.

Тренировать внутренние биологические часы можно при помощи регулярного режима отхода ко сну и пробуждения. Особенно если эти часы синхронизированы с изменениями освещения и температуры в течение дня.

