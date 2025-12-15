Учёные объяснили, почему люди иногда просыпаются до звонка будильника

Глубоко в нашем головном мозге находится небольшая группа нейронов - супрахиазматическое ядро. Часто это именуется также главными часами организма. Эти нейроны отслеживают время, координируя циркадный ритм (совпадающий с 24-часовым циклом), чтобы отслеживать сон, температуру тела, чувство голода и пищеварение.

Кроме того, циркадный ритм влияет на то, когда мы ощущаем сонливость и бодрость в течение дня.

У людей, которые имеют очень стабильное время подъёма и пребывания на утреннем свете, биологические часы запоминают, когда они обычно просыпаются. Именно поэтому к моменту срабатывания будильника их организм уже переходит в состояние бодрствования.