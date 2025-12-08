Учёные объяснили, почему оставшаяся на ночь пицца полезнее свежей

Это всё может снизить скачки уровня сахара в крови у людей с диабетом или у тех, кому нужно потреблять больше клетчатки для здоровья кишечника. То же самое происходит при употреблении риса, макарон, картофеля, фасоли, чечевицы. То есть нагревание и охлаждение крахмала меняют его свойства.