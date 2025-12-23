Учёные объяснили, почему в декабре время для человека идёт быстрее

Внимание большинства людей в декабре направлено на будущее событие - Новый год. Именно поэтому наш мозг хуже запоминает то, что происходит в настоящее время. Из-за этого события в декабре субъективно ощущаются человеком как более короткие. Результаты исследований показывают, что чем выше эмоциональный уровень при ожидании события, тем быстрее проходит время до него.

Когда мы вспоминаем прошедший месяц, то мозг оценивает количество ярких и отличающихся друг от друга событий. Если дни были однотипными, то память делает этот отрезок времени субъективно короче. Так часто происходит с декабрём, и психологи называют этот эффект ретроспективным восприятием времени.