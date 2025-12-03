Учёные определили ключ к удовлетворённости романтическими отношениями

Оказалось, что отсутствие понимание цели отношений приводит к чувству одиночества у человека, а не наоборот. По мнению команды учёных, это можно объяснить несколькими способами.

Во-первых, люди, которые плохо понимают, что им нужно от отношений, могут быть менее избирательны в вопросах знакомств. Это может привести к неудовлетворительному опыту отношений с несовместимыми партнёрами.

Также отсутствие ясности в плане цели отношений может привести к тому, что люди будут воспринимать неоднозначные сигналы как негативные во время свиданий. При неуверенности в себе в социальной ситуации человек с большей вероятностью воспринимает нейтральные сигналы как отвержение, что только усиливает чувство одиночества.

Все полученные результаты исследования опубликованы в журнале Personal Relationships.