Учёные определили ключ к удовлетворённости романтическими отношениями

Учёные определили ключ к удовлетворённости романтическими отношениямиИ это понимание, для чего эти отношения нужны
В рамках новой научной работы специалисты провели два взаимодополняющих исследования. В каждом из них приняли участие более 180 молодых людей, которые не состояли в браке и встречались с кем-либо. Также в обоих исследованиях учёные изучали связь между чётким пониманием того, что человек ищет в отношениях, одиночеством и удовлетворённостью жизнью.
В ходе первого исследования участников просили заполнить анкеты и проанализировать свой опыт отношений. Во втором исследовании специалисты наблюдали за другой группой людей в течение двух месяцев, обращая внимание на понимание цели в отношениях, одиночество, удовлетворённость жизнью.
Оказалось, что отсутствие понимание цели отношений приводит к чувству одиночества у человека, а не наоборот. По мнению команды учёных, это можно объяснить несколькими способами.
Во-первых, люди, которые плохо понимают, что им нужно от отношений, могут быть менее избирательны в вопросах знакомств. Это может привести к неудовлетворительному опыту отношений с несовместимыми партнёрами.
Также отсутствие ясности в плане цели отношений может привести к тому, что люди будут воспринимать неоднозначные сигналы как негативные во время свиданий. При неуверенности в себе в социальной ситуации человек с большей вероятностью воспринимает нейтральные сигналы как отвержение, что только усиливает чувство одиночества.
Все полученные результаты исследования опубликованы в журнале Personal Relationships.