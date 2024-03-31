Учёные определили самые полезные для организма фруктовые перекусы

Исследователи из Массачусетского университета использовали для анализа индекс Nutrient Rich Foods (NRF), в котором общий показатель качества питания вычисляется на основе набора питательных веществ, таких как белок, пищевые волокна, калий, витамин D, кальций, железо, а также ограниченного содержания насыщенных жиров, холестерина, добавленного сахара и натрия.

На основании полученных результатов учёные пришли к выводу, что наиболее полезные перекусы — фруктовые пюре, сушёные и консервированные фрукты. В этих продуктах наименьшее содержание сахара и жира, а наибольшее — клетчатки, в том числе неперевариваемых волокон.

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