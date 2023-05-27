Учёные предрекли увеличение смертности к 2030 году всего из-за одной патологии

Ежегодно из-за этой патологии во всём мире умирает огромное количество людей разного возраста. По мнению специалистов, к концу десятилетия, к 2030 году, уровень смертей от ишемического инсульта достигнет отметки в 6,4 млн человек в год.

Факторы развития ишемического инсульта — нездоровый образ жизни в целом, в частности, это курение, пристрастие к нездоровой еде, из-за чего растёт уровень глюкозы и холестерина в крови, лишний вес, дисфункция почек, гипертония.

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