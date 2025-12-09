Учёные предупредили, что ферментированные продукты могут содержать опасную бактерию

В целом около 50% случаев взаимодействия с бонгкрековой кислотой заканчиваются летально. Даже самые маленькие дозы (от 1 до 1,5 мг) этого вещества могут стоить жизни взрослому человеку. В описанном выше случае эксперты обнаружили концентрацию 330 мг на 1 кг в домашней лапше, которую ели люди.

К сожалению, бонгкрековая кислота при приготовлении пищи не разлагается. Также её нельзя обнаружить по изменению вкуса или запаха.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.