Учёные предупредили, что переедание, стресс, холод повышают риск возникновения сердечного приступа

Результаты исследования, опубликованного в журнале Circulation, показали: на Рождество (25 декабря) происходит больше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, чем в любой другой день года. За ним по частоте следуют 26 декабря и 1 января.

Причин этого несколько. Они включают переедание, употребление очень солёной пищи, эмоциональный стресс, связанный с семейными обстоятельствами, низкие температуры, которые заставляют сердце работать интенсивнее, откладывание обращения за медпомощью.

К тревожным признакам инфаркта миокарда относятся давление или дискомфорт в груди, которые могут напоминать изжогу, дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти или желудке, одышка, холодный пот, тошнота, учащённое или нерегулярное сердцебиение, головокружение или необычная усталость.