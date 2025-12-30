Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 декабря 2025, 16:30
1 мин.

Учёные предупредили, что в полезных продуктах может быть много добавленного сахара

Вот как его распознать
Предпочитаете органические продукты вместо обычных, потому что они полезнее для здоровья? Не всё так просто, как кажется. Специалисты отмечают, что в такой пище может содержаться скрытый сахар.
© Ferra.ru

По словам Николь Авены, профессора нейробиологии и психиатрии в Медицинской школе Маунт-Синай и Принстонском университете, быстро обнаружить добавленный сахар в продуктах может быть сложно. Всё потому, что многие компании используют агрессивный маркетинг для отвлечения потребителей.

Чрезмерное потребление сахара связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом, другими проблемами со здоровьем.

Для контроля потребления сахара начните с проверки пищевой ценности. Компании с 2021 года сократили использование распространённых подсластителей (рафинированный свекловичный сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы), но добавили в продукты альтернативы. Среди них экстракт плодов монкфрута и сахарный спирт эритритол, которые добавленными сахарами не считаются.

© Ferra.ru

Даже если продукт органический и кажется полезным, важно следить за тем, сколько в нём сахара. К примеру, жареные орехи, растительное молоко и горошек васаби могут содержать удивительно много добавленного сахара. То же самое относится к английским маффинам и греческому йогурту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.