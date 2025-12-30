Учёные предупредили, что в полезных продуктах может быть много добавленного сахара

По словам Николь Авены, профессора нейробиологии и психиатрии в Медицинской школе Маунт-Синай и Принстонском университете, быстро обнаружить добавленный сахар в продуктах может быть сложно. Всё потому, что многие компании используют агрессивный маркетинг для отвлечения потребителей.

Чрезмерное потребление сахара связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом, другими проблемами со здоровьем.

Для контроля потребления сахара начните с проверки пищевой ценности. Компании с 2021 года сократили использование распространённых подсластителей (рафинированный свекловичный сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы), но добавили в продукты альтернативы. Среди них экстракт плодов монкфрута и сахарный спирт эритритол, которые добавленными сахарами не считаются.