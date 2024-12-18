Учёные предупредили о риске необратимой потери зрения из-за Оземпика

Опубликовано 18 декабря 2024, 02:461 мин.
Учёные предупредили о риске необратимой потери зрения из-за ОземпикаНо причины пока непонятны
Исследователи из Университета Южной Дании в ходе экспериментов пришли к выводу, что у пациентов с диабетом второго типа, которые принимают Оземпик, риск потерять зрение увеличивается в два раза.
Заболевание, которое может развиться, называется неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия (НПИОН). Эта патология сопровождается повреждением зрительных нервов, которое спровоцировано остановкой кровотока в них. Это состояние может привести к полной и необратимой слепоте.
Причины подобных побочных эффектов Оземпика пока непонятны. Исследователи уточнили, что им пока не удалось установить механизмы, которые связывают НПИОН и препарат. Но в любом случае принимать лекарство стоит только после консультации с лечащим врачом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.