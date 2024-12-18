Учёные предупредили о риске необратимой потери зрения из-за Оземпика

Заболевание, которое может развиться, называется неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия (НПИОН). Эта патология сопровождается повреждением зрительных нервов, которое спровоцировано остановкой кровотока в них. Это состояние может привести к полной и необратимой слепоте.

Причины подобных побочных эффектов Оземпика пока непонятны. Исследователи уточнили, что им пока не удалось установить механизмы, которые связывают НПИОН и препарат. Но в любом случае принимать лекарство стоит только после консультации с лечащим врачом.

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