Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 декабря 2024, 02:46
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Учёные предупредили о риске необратимой потери зрения из-за Оземпика

Но причины пока непонятны
Исследователи из Университета Южной Дании в ходе экспериментов пришли к выводу, что у пациентов с диабетом второго типа, которые принимают Оземпик, риск потерять зрение увеличивается в два раза.
Учёные предупредили о риске необратимой потери зрения из-за Оземпика
© Harpreet Singh / Unsplash

Заболевание, которое может развиться, называется неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия (НПИОН). Эта патология сопровождается повреждением зрительных нервов, которое спровоцировано остановкой кровотока в них. Это состояние может привести к полной и необратимой слепоте.

Причины подобных побочных эффектов Оземпика пока непонятны. Исследователи уточнили, что им пока не удалось установить механизмы, которые связывают НПИОН и препарат. Но в любом случае принимать лекарство стоит только после консультации с лечащим врачом.

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