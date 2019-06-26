Учёные предупредили о смертельной опасности жары

В этом году пик высоких температур придется на западную и центральную части Европы. В таких странах как Испания и Франция местами может наблюдаться температура воздуха, превышающая 40 градусов Цельсия. По прогнозам все те же метеорологов, в Мадриде столбик термометра может подняться до 40,6 градусов Цельсия.

Основной причиной аномально высоких температур является система из двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Так как они блокируют южный циклон, то в этой области нет возможности охладиться воздуху за счет свежего притока. В итоге возникает целый шлейф из горячего воздуха, который тянется прямиком из испанской и африканской пустынь.