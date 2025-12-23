Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 декабря 2025, 12:00
1 мин.

Учёные предупредили об опасности во время беременности жаркой и влажной погоды

Это может навредить будущему ребёнку
Опасность жары для здоровья уже давно хорошо известна. Но её последствия могут быть серьёзнее, чем предполагали специалисты ранее.
Учёные предупредили об опасности во время беременности жаркой и влажной погоды
© Ferra.ru

В рамках нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances, эксперты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре изучили, как экстремально жаркие и влажные условия влияют на здоровье детей в Южной Азии. Они обнаружили, что влажность усугубляет последствия воздействия жары, отчасти потому, что препятствует охлаждению организма беременных. Влажная погода в четыре раза усилила влияние экстремальной жары на здоровье детей.

Учёные предупредили об опасности во время беременности жаркой и влажной погоды
© Ferra.ru

По словам Кэти Макмахон, ведущего автора исследования, аспирантки кафедры географии под руководством профессора Кэти Бейлис, жаркие и влажные условия намного опаснее для здоровья ребёнка, чем просто высокая температура.

Результаты исследования показали, что ребёнок, у которого за год до рождения наблюдалось увеличение температуры и влажности на одно стандартное отклонение, будет на 13% ниже для своего возраста, чем ожидалось. В противоположность этому увеличение влияния жары на одно стандартное отклонение приводит к уменьшению роста на 1% относительно возраста.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.