Учёные предупредили об опасности во время беременности жаркой и влажной погоды

По словам Кэти Макмахон, ведущего автора исследования, аспирантки кафедры географии под руководством профессора Кэти Бейлис, жаркие и влажные условия намного опаснее для здоровья ребёнка, чем просто высокая температура.

Результаты исследования показали, что ребёнок, у которого за год до рождения наблюдалось увеличение температуры и влажности на одно стандартное отклонение, будет на 13% ниже для своего возраста, чем ожидалось. В противоположность этому увеличение влияния жары на одно стандартное отклонение приводит к уменьшению роста на 1% относительно возраста.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.