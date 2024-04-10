Учёные рассказали, чем ещё опасно пребывание на солнце

Опубликовано 10 апреля 2024, 04:05
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Учёные рассказали, чем ещё опасно пребывание на солнцеГибнут бактерии
Исследователи из Манчестерского университета в Великобритании в ходе проведённого эксперимента выяснили, что пребывание на солнце может навредить микробиому кожи, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем.
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В серии экспериментов приняли участие взрослые здоровые люди, которые уезжали в отпуск в солнечные места. По условиям исследования, у добровольцев брали мазки с кожи до начала отдыха, в 1-й, 28-й и 84-й дни после возвращения.
Оказалось, что пребывание на солнце, тем более длительное время, разрушает микробиом кожи. В частности, у тех, кто никак себя не защищал от солнца, на коже в первый же день после отпуска снизилось количество протеобактерий. И как раз снижение бактериального разнообразия может повлиять на здоровье кожи.
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