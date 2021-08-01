Учёные рассказали, что будет с экологией и здоровьем, если полностью перейти на воду из бутылок

Один из специалистов подчеркнул, что в ходе исследований были получены двоякие результаты. Так, если все жители Барселоны перейдут только на бутилированную воду, производство обойдётся в 83,9 миллиона долларов США в год и приведёт к потере 1,43 видов животных — из-за процесса добычи и переработки необходимого сырья, а также отходов. А если все перейдут на воду из под крана, возрастёт риск рака мочевого пузыря: после обработки в такой воде содержится высокий уровень тригалометанов — веществ, в которых три из четырёх атомов водорода метана заменены на атомы галогена.

Отмечается, что это гипотетические ситуации и касаются только Испании, но, в принципе, это можно распространить на любую страну и регион. В любой стране пьют и бутилированную, и обычную воду.