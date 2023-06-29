Фитнес и здоровье
23:53, 29 июня 2023
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Учёные рассказали о пользе высоких доз витамина D для сердца пожилых людей

Исследование подтвердило влияние этого витамина на фибрилляцию предсердий

Учёные из Университета Восточной Финляндии сообщили о результатах исследования влияния высокой дозировки витамина D3 на фибрилляцию предсердий у пожилых людей обоих полов.

В пятилетнем исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек. Те участники, которые принимали 80 мкг (3200 МЕ) витамина D3 в день, что является боле высокой дозой, чем рекомендованная, имели самый низкий процент фибрилляции предсердий.

При этом связь между высокими дозами витамина D3 и других болезней сердечно-сосудистой системы, а также рака, выявлена не была.

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