Учёные рассказали о пользе высоких доз витамина D для сердца пожилых людей

23:53, 29 июня 2023
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Учёные рассказали о пользе высоких доз витамина D для сердца пожилых людейИсследование подтвердило влияние этого витамина на фибрилляцию предсердий
Учёные из Университета Восточной Финляндии сообщили о результатах исследования влияния высокой дозировки витамина D3 на фибрилляцию предсердий у пожилых людей обоих полов.
В пятилетнем исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек. Те участники, которые принимали 80 мкг (3200 МЕ) витамина D3 в день, что является боле высокой дозой, чем рекомендованная, имели самый низкий процент фибрилляции предсердий.
При этом связь между высокими дозами витамина D3 и других болезней сердечно-сосудистой системы, а также рака, выявлена не была.
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Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: