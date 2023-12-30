Учёные рассказали о важности употребления чеснока для здоровья

В чесноке содержатся железо, витамины К и С, магний, антиоксиданты. Характерный запах придают соединения органических сульфидов, или тиоэфиров. Также в продукте высокий уровнь минералов, различных витаминов, микроэлементов.

Чеснок воздействует на кровь, способствуя улучшению здоровья сосудов. Вещества, содержащиеся в чесноке, растворяют холестериновые бляшки, борясь с атеросклерозом и улучшая кровообращение. К тому же чеснок снижает сахар и стабилизирует давление. И в целом благоприятно влияет на сердце.

Специалисты подчёркивают, что чеснок за счёт антиоксидантов и других биологически активных веществ профилактирует рак, потому что снижает воспаление в организме.

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