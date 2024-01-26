Учёные рассказали об омолаживающем эффекте чая при ежедневном употреблении

Эксперименты включали опрос 5998 человек, средний возраст которых составлял 37-73 года. Была собрана отдельная группа из китайцев, состоящая из 7931 человека от 30 до 79 лет.

Всем участникам ставились вопросы об их предпочтениях в ежедневных напитках. В течение двух лет исследователи сводили данные и пришли к определённым результатам.

«Мы обнаружили, что употребление примерно трёх чашек чая в день, или шести-семи граммов заварки, может оказать омолаживающее действие», — сообщила И Сян, одна из учёных, принимавших участие в исследовании.

Учёные считают, что дело в комплексе полифенолов, кофеина и катехина — мощных антиоксидантов. А также других полезных веществ, так как каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, минералы: хром, селен, цинк, марганец.

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