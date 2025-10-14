Учёные: разные виды депрессии могут приводить к диабету или сосудистой катастрофе

Результаты показали, что 8% участников в количестве 5794 человек, которым в среднем исполнилось 56 лет, столкнулись с кардиометаболическими нарушениями, причём риск этих нарушений зависел от типа депрессии. Атипичная депрессия значительно увеличивала риск развития диабета 2 типа — в 2,7 раза по сравнению с контрольной группой, одно этот практически на связано с ССЗ. В то же время, меланхолическая депрессия повышала риск ССЗ в 1,5 раза.

Были выявлены патофизиологические различия: атипичная депрессия была связана с воспалительными и метаболическими нарушениями, тогда как при меланхолической депрессии таких изменений не наблюдалось.

Как отмечается, это исследование носит наблюдательный характер, — симптомы депрессии не могут напрямую предсказывать развитие диабета или инсульта.