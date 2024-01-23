Учёные: синий свет от экранов электроники приводит к нарушению обмена веществ

Синий спектр особенно негативно воздействует на организм после 21:00, если в это время человек пользуется электроникой. Нарушается нормальная выработка гормона сна мелатонина, вследствие чего нарушаются циркадные ритмы, а с ними режим сна и отдыха. Это приводит к нарушению обмена веществ.

Из-за замедления метаболизма притупляется чувство голода, человек начинает поздно есть и ложиться спать практически сразу после еды. Причём даже небольшая «доза» синего света негативно влияет на увеличение массы тела, а у некоторых людей даже изменяется среднесуточный уровень температуры тела.

Но даже свет, исходящий с улицы в период с 21:00 до 01:00 негативно воздействует на режим сна и отдыха и обмен веществ.

«На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — рассказал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

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