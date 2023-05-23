Учёные создали беспроводной датчик, который точно диагностирует состояние сердца даже при движении

Датчики размещены на мягком и гибком пластыре, позволяют отслеживать состояние тканей сердца на глубине до 164 мм. Кроме того, в реальном времени в течение 12 часов система будет собирать данные об артериальном давлении, частоте сердечных сокращений, сердечном выбросе и других параметрах работы сердца.

Принципиальное отличие этой разработки от предшественников — беспроводной интерфейс и точность: данные не искажаются даже при движении пациента.

Людям, не имеющим никаких проблем с сердцем, система поможет получать более информативные данные во время упражнений. Благодаря этому человек сможет получить более точное представление об интенсивности и качестве своих тренировок и, при необходимости, сделать их более эффективными.

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