Учёные сравнили эффективность двух самых популярных обезболивающих средств

В канадском исследовании эффективности двух популярных обезболивающих средств приняли участие более 5000 человек. Его результаты показали, что пациенты, принимавшие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), чувствовали гораздо меньшую послеоперационную боль в течение 6–12 часов, чем пациенты, принимавшие кодеин.

Ибупрофен был обнаружен 60 лет назад в небольшой испытательной лаборатории в доме в Ноттингеме. Он используется для уменьшения боли или лихорадки и принимается больными остеоартритом и ревматоидным артритом, а также травмированными спортсменами, профессионалами и любителями.

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