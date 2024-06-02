Учёные: тем, кто был преступником в молодости, грозит деменция в старости

Учёная на основании данных национального судебного реестра изучила качество жизни 3,5 млн человек. Канал выявила коррелят между преступным прошлым в молодости и риском развития деменции после 50 лет.

Среди изученных личных дел и информации о здоровье после 50 лет у 800 тысяч человек была обнаружена эта связь: те, кто совершал тяжкие уголовные преступления, был неоднократно судим либо получал длительные сроки, имели в пожилом возрасте высокий риск развития деменции или более лёгких когнитивных нарушений.

По мнению исследовательницы, это явление объясняется низким качеством жизни и плохим состоянием здоровья при преступном образе жизни. То есть потенциал деменции накапливается при определённом образе жизни.

«Вероятно, это связано с тем, что люди, совершающие тяжкие преступления, часто живут в сложных условиях. Их физическое и психическое здоровье зачастую хуже, чем у населения в целом, а уровень образования невысок. Все эти факторы повышают риск развития деменции на более поздних этапах жизни», — предположила учёная.

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