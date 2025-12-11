Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 декабря 2025, 08:15
1 мин.

Учёные выяснили, что лекционные курсы не подходят для пожилых людей

Лучше всего они учатся другим образом
Обучение в зрелом возрасте не только возможно, но и важно для здоровья мозга. В ходе нового исследования эксперты узнали, как эффективнее всего получают знания пожилые люди.
Учёные выяснили, что лекционные курсы не подходят для пожилых людей
© Ferra.ru

Согласно новым данным, пожилые люди лучше всего учатся, когда их обучают так же, как молодых. То есть благодаря программам с активным участием, содержательными дискуссиями и материалами, актуальными для жизни. Лекционный же формат не подходит для них, поскольку требует хорошей памяти и не кажется актуальным.

В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Educational Gerontology профессором Анат Зохар из Школы образования им. Сеймура Фокса при Еврейском университете в Иерусалиме и доктором Йохаем З. Шавитом из Стэнфордского центра долголетия, учёные проанализировали данные более ранней работы, проведённой той же командой. Эта работа продемонстрировала, что пожилые женщины на самом деле лучше усваивают материал с возрастом.

Учёные выяснили, что лекционные курсы не подходят для пожилых людей
© Ferra.ru

В новой статье отмечается, что те же принципы, которые помогают детям и молодым людям хорошо учиться, столь же важны и для студентов старшего возраста. К этим принципам относятся активное обучение, связь новых идей с уже известными нам вещами, осмысленные задачи, обучение вместе с другими и у других.

Лекции же просто неэффективны с педагогической точки зрения. Отчасти потому, что для их усвоения нужна память, которая ухудшается с возрастом.