Учёные выяснили, что лекционные курсы не подходят для пожилых людей

Согласно новым данным, пожилые люди лучше всего учатся, когда их обучают так же, как молодых. То есть благодаря программам с активным участием, содержательными дискуссиями и материалами, актуальными для жизни. Лекционный же формат не подходит для них, поскольку требует хорошей памяти и не кажется актуальным.

В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Educational Gerontology профессором Анат Зохар из Школы образования им. Сеймура Фокса при Еврейском университете в Иерусалиме и доктором Йохаем З. Шавитом из Стэнфордского центра долголетия, учёные проанализировали данные более ранней работы, проведённой той же командой. Эта работа продемонстрировала, что пожилые женщины на самом деле лучше усваивают материал с возрастом.