Учёные выяснили, что лекционные курсы не подходят для пожилых людей

Учёные выяснили, что лекционные курсы не подходят для пожилых людейЛучше всего они учатся другим образом
Согласно новым данным, пожилые люди лучше всего учатся, когда их обучают так же, как молодых. То есть благодаря программам с активным участием, содержательными дискуссиями и материалами, актуальными для жизни. Лекционный же формат не подходит для них, поскольку требует хорошей памяти и не кажется актуальным.
В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Educational Gerontology профессором Анат Зохар из Школы образования им. Сеймура Фокса при Еврейском университете в Иерусалиме и доктором Йохаем З. Шавитом из Стэнфордского центра долголетия, учёные проанализировали данные более ранней работы, проведённой той же командой. Эта работа продемонстрировала, что пожилые женщины на самом деле лучше усваивают материал с возрастом.
В новой статье отмечается, что те же принципы, которые помогают детям и молодым людям хорошо учиться, столь же важны и для студентов старшего возраста. К этим принципам относятся активное обучение, связь новых идей с уже известными нам вещами, осмысленные задачи, обучение вместе с другими и у других.
Лекции же просто неэффективны с педагогической точки зрения. Отчасти потому, что для их усвоения нужна память, которая ухудшается с возрастом.