Учёные выяснили, что средиземноморская диета снижает риск внезапной смерти

Учёные отметили в отчёте своего исследования в журнале JAMA Network, что в силу сочетания клетчатки и растительного белка риск воспаления и внезапной смерти сокращается в среднем на 25%. В состав средиземноморской диеты входят орехи, бобовые, фрукты и овощи, оливковое масло, цельнозерновые продукты. Зато животный белок, кроме рыбы, сведён к минимуму.

Исследователи изучили данные 25 315 женщин о качестве жизни и питании, средний возраст — 25 лет. Учёные собрали данные о здоровье участниц в период с 1993 по 1996 год, включая биомаркеры крови, вес, образ жизни и многие другие параметры. Участницы заполняли анкеты каждые полгода в течение первого года исследований, а затем один раз в год. Анализ собранной информации проводился в период с 2018 по 2023 год с использованием медицинских записей для определения статистики смертности и её причин.

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