Учёные выяснили, для каких органов шоколад полезнее всего

Испытуемые ежедневно съедали по небольшой плитке шоколада. Выяснилось, что шоколад благотворно влияет на стимулирование мозговой деятельности, в частности потому, что сладкие компоненты способствуют выработке серотонина. Это влияло и на улучшение настроения.

Вместе с тем шоколад оказался полезен для сердечно-сосудистой системы и для снижения холестерина. Участники исследования отмечали улучшение работы сердца, и у многих стали быстрее заживать раны и порезы.

По части ЖКТ и печени также наблюдалось качественное улучшение работы. Регулярное употребление шоколада способствовало насыщению организма магнием, цинком, йодом и рядом иных полезных элементов.

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