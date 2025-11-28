Учёные выяснили, как благодарность улучшает здоровье

Вот пять научно обоснованных причин чаще выражать благодарность другим людям.

Это готовит организм к работе в напряжённых условиях. В ходе одного исследования студентов разделили на команды и попросили их представить проект нового велосипеда. Перед этим испытанием некоторые участники команды выразили благодарность своим коллегам. Результаты эксперимента поразили: у тех, кто обменивался благодарностью, реакция сердечно-сосудистой системы была более здоровой. Другими словами, они находились в состоянии, которое приводит к максимальной работоспособности, и их организм лучше реагировал на стресс.

Это укрепляет отношения. Один эксперимент показал, что даже пары почти незнакомых людей, которые благодарили друг друга, чувствовали себя более связанными друг с другом и лучше сотрудничали.

Это помогает командам работать лучше. Учёные обнаружили, что участники команды, которые благодарили друг друга перед стрессовым заданием, лучше работали и были лучше подготовлены к трудностям.