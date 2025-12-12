Учёные выяснили, как короткие видеоролики влияют на детей и подростков

Учёные выяснили, как короткие видеоролики влияют на детей и подростковОб этом полезно знать
Короткие видео (обычно они длятся от 15 до 90 секунд) созданы для того, чтобы удовлетворить потребность нашего мозга в новизне. При этом каждый свайп даёт что-то новое - и система вознаграждения в мозгу мгновенное реагирует на это. Естественные паузы, способствующие восстановлению внимания, в это время исчезают. Со временем это может ослабить контроль человека над импульсами и способность к устойчивой концентрации. Результаты анализа 71 исследования, проведённого в 2023 году, показали, что существует умеренная связь между интенсивным просмотром коротких видео и снижением ингибиторного контроля и продолжительности концентрации внимания.
Негативное воздействие короткие видеоролики могут оказывать и на сон. Многие дети проводят время перед экраном, когда им пора уже спать. Яркий свет замедляет выработку мелатонина (гормона сна), из-за чего заснуть становится сложнее.
Эмоциональные подъёмы и спады, вызванные потреблением быстрого контента, затрудняют процесс адаптации мозга. Недавняя научная работа продемонстрировала, что у некоторых подростков чрезмерный просмотр коротких видеороликов связан с ухудшением сна и высокой социальной тревожностью. Эти нарушения сна влияют также на настроение, устойчивость и память.
Кроме того, дети и подростки постоянно видят на экранах сверстников и определённый образ жизни. Из-за этого они могут больше сравнивать себя с другими, усваивать нереалистичные стандарты популярности, внешности, успеха, что связано с низкой самооценкой и тревожностью.
