Учёные выяснили, как короткие видеоролики влияют на детей и подростков

Короткие видео (обычно они длятся от 15 до 90 секунд) созданы для того, чтобы удовлетворить потребность нашего мозга в новизне. При этом каждый свайп даёт что-то новое - и система вознаграждения в мозгу мгновенное реагирует на это. Естественные паузы, способствующие восстановлению внимания, в это время исчезают. Со временем это может ослабить контроль человека над импульсами и способность к устойчивой концентрации. Результаты анализа 71 исследования, проведённого в 2023 году, показали, что существует умеренная связь между интенсивным просмотром коротких видео и снижением ингибиторного контроля и продолжительности концентрации внимания.

Негативное воздействие короткие видеоролики могут оказывать и на сон. Многие дети проводят время перед экраном, когда им пора уже спать. Яркий свет замедляет выработку мелатонина (гормона сна), из-за чего заснуть становится сложнее.