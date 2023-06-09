Учёные выяснили, какой продукт полезен для здоровья сосудов мозга пожилых людей

Цель исследования заключалась в определении влияния долгосрочного употребления смеси из различных орехов на состояние сосудов головного мозга и когнитивное здоровье пожилых людей. Участники четыре месяца ежедневно употребляли 60 граммов смеси орехов.

Специалисты замеряли показатели в начале, в течение и в конце эксперимента: оценивались функции периферических сосудов головного мозга, а также когнитивные показатели участников.

Никаких негативных последствий зафиксировано не было, зато употребление орехов снизило уровень потребления холестерина и углеводов и увеличило потребление клетчатки и полезных жиров по сравнению с контрольной группой. Также у людей, потребляющих орехи, учёные отметили улучшение состояния сосудистой системы мозга на 16%.

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