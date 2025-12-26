Учёные выяснили, почему иногда мы избегаем правды

Согласно результатам новой научной работы, многие люди откладывают получение важной информации, опасаясь её эмоциональных последствий. Например, большинство из нас предпочитает не проверять результаты медицинских анализов перед отпуском или не просматривать свои инвестиции во время спада на рынке. Это вызвано желанием отложить эмоциональное столкновение с информацией.

Противоположное поведение, когда люди сознательно ищут неприятную информацию, служит тому же механизму эмоциональной регуляции. В ситуациях неопределённости мы ищем неприятную правду, даже если она не принесёт никакой пользы. Например, потребители часто проверяют цены на товары, которые они уже купили, просто чтобы узнать, не потеряли ли они деньги.