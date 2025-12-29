Учёные выявили лучший способ отказаться от антидепрессантов

Кристин Вильлонг, сопредседатель Французской ассоциации по борьбе с депрессией, отмечает, что как только дозировка антидепрессанта меняется или снижается, это делает человека тревожным. В журнале The Lancet Psychiatry было опубликовано масштабное исследование, в котором анализируются данные по 76 различным рандомизированным контролируемым исследованиям с участием 17 000 человек.