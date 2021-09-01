Учёный-биохимик сравнила чай, кофе, соки и воду по уровню вреда для внешности человека

Эксперт отметила, что в российском обществе традиционным и стереотипным считается употребление чая и кофе на завтрак, а нередко и натощак. Чай – полезный напиток, который является природным антиоксидантом, снимает хроническое воспаление и придаёт коже эластичность. Основные действуете вещества – алкалоиды теин, теобромин и теофилин, придающие бодрость и свежесть. Благодаря этим веществам, чай обновляет клетки и продлевает жизнь. Кофе по составу близко к чаю, но, кроме этого, повышает уровень дофамина, результатом чего является хорошее настроение. Среди врачей и других специалистов нет единого мнения, сколько необходимо выпивать чашек чая или кофе в день. Зачастую говорят, что всё зависит от индивидуальных реакций на те или иные вещества, возраста, качества жизни и многих других факторов.

Соки, по словам Кулешовой, не менее важны для поддержания баланса полезных веществ и витаминов в организме. Благодаря им человек получает кальций, фосфор, магний, калий, натрий, железо, цинк, йод, марганец, селен, медь, молибден, хром, и витамины: С, Е, биотин, бета-каротин, К, ниацин, пантотеновая кислота, фолаты. Соки поставляют в организм человека полифенолы — группу биологически активных соединений, обладающих антиоксидантным действием. Эти вещества нейтрализуют воздействие свободных радикалов — одну из причин повреждения и старения клеток. Но важно учитывать, что предпочтительнее свежевыжатые соки по сравнению с пакетированными, в которых может быть много красителей и сахара, что негативно сказывается на коже – могут появляться высыпания и зуд.