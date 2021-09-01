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Учёный-биохимик сравнила чай, кофе, соки и воду по уровню вреда для внешности человека

Важно придерживаться правильного питьевого режима
Биохимик Мария Кулешова, эксперт компании «Барьер», специализирующейся на производстве фильтров для воды, рассказала, какие напитки более вредны для внешности человека. Она сравнила традиционные чай, кофе, соки и чистую воду.
Учёный-биохимик сравнила чай, кофе, соки и воду по уровню вреда для внешности человека

Эксперт отметила, что в российском обществе традиционным и стереотипным считается употребление чая и кофе на завтрак, а нередко и натощак. Чай – полезный напиток, который является природным антиоксидантом, снимает хроническое воспаление и придаёт коже эластичность. Основные действуете вещества – алкалоиды теин, теобромин и теофилин, придающие бодрость и свежесть. Благодаря этим веществам, чай обновляет клетки и продлевает жизнь. Кофе по составу близко к чаю, но, кроме этого, повышает уровень дофамина, результатом чего является хорошее настроение. Среди врачей и других специалистов нет единого мнения, сколько необходимо выпивать чашек чая или кофе в день. Зачастую говорят, что всё зависит от индивидуальных реакций на те или иные вещества, возраста, качества жизни и многих других факторов.

Соки, по словам Кулешовой, не менее важны для поддержания баланса полезных веществ и витаминов в организме. Благодаря им человек получает кальций, фосфор, магний, калий, натрий, железо, цинк, йод, марганец, селен, медь, молибден, хром, и витамины: С, Е, биотин, бета-каротин, К, ниацин, пантотеновая кислота, фолаты. Соки поставляют в организм человека полифенолы — группу биологически активных соединений, обладающих антиоксидантным действием. Эти вещества нейтрализуют воздействие свободных радикалов — одну из причин повреждения и старения клеток. Но важно учитывать, что предпочтительнее свежевыжатые соки по сравнению с пакетированными, в которых может быть много красителей и сахара, что негативно сказывается на коже – могут появляться высыпания и зуд.

Самой важной жидкостью для человека является вода. Конечно, в отношении питья необходима свежая и чистая минерализованная вода, именно она является природной физиологической жидкостью, поставляющей в организм все минералы и другие компоненты, необходимые для хорошего внешнего вида и в целом для нормальной повседневной жизни.

Мария Кулешова
Эксперт-биохимик в компании «Барьер»

Именно с помощью воды необходимо поддерживать баланс жидкости в организме. Будучи активным участником большинства биологических процессов, вода помогает нашему телу очищаться как внутри, так и снаружи. Неслучайно большинство детокс-диет предполагают употребление большого количества воды и ограничение потребления пищи. Механизм её воздействия прост: вода обеспечивает нормальную работу почек, а они считаются естественным «фильтром» организма. Никакие другие напитки не могут обеспечить организм необходимым уровнем жидкости – 35 мл на килограмм веса.

Но важно придерживаться правильного питьевого режима: нет конкретной нормы, всё зависит от веса человека. Например, девушка, которая весит 50 кг, должна выпивать в день 1,7 литра воды – это необходимый минимум. И у каждого человека он свой.