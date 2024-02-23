Учёный: метеозависимые люди начинают чувствовать магнитную бурю за сутки до начала

По словам эксперта, людей можно условно разделить на три группы по чувствительности к проявлениям колебаний геомагнитного поля Земли: первая группа — те, кто вообще не чувствует никаких проявлений, вторая — кому нужно принимать какие-то меры, третьей группе необходима поддержка здоровья из-за выраженной метеозависимости. Второй и третьей группе нужно следить за своим здоровьем в периоды магнитных бурь.

При этом важно учитывать, что не только магнитные бури сами по себе вызывают дискомфорт у таких людей, но и текущее состояние вегетативной нервной системы, работа которой обусловлена наследственностью и конституцией тела. Нередко это состояние проявляется болью в суставах.

«Второй и третьей группе особенно важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий. Стоит учитывать, что колебания свойственны не только магнитному полю, но и влажности, атмосферному давлению. Человек, как живой организм, в определённых ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности. Это связано с тем, что в нашем организме большое количество жидкой среды, которая естественным образом по законам физики будет реагировать на определённые изменения», — объяснил врач.

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