Учёный: новый штамм коронавируса «Стратус» не вызовет новую пандемию

Распространение нового штамма было зафиксировано в Британии, где на его долю приходилось примерно 40% всех случаев инфицирования COVID-19 в конце июня. Новый штамм — один из вариантов омикрона, который отличается высокой заразностью, но меньшей летальностью.

По мнению Альтштейна, XFG не вызовет новую пандемию, так как тяжесть заболевания невысокая и летальность низкая. При этом пожилые люди и люди со слабым иммунитетом могут пострадать от нового штамма вирусной инфекции.

Отмечается, что штамм XFG был впервые выявлен в январе 2025 года и не дал сильного распространения за это время.

«Этот штамм отличается заразностью, однако тяжесть заболевания невысокая, как и летальность. От него могут пострадать пожилые люди и люди со слабым иммунитетом. Его впервые выявили в январе 2025 года. И вот прошло почти полгода, за это время он не дал сильного распространения. Этот штамм не способен вызвать какую-то пандемию. Никакой паники разводить не стоит», — подчеркнул эксперт.