Фитнес и здоровье
02:09, 25 июня 2023
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Учёный опроверг влияние генетики на мировой рост заболеваемости сахарным диабетом

Это из-за стресса и других факторов

Президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов на встрече в президентом России Владимиром Путиным рассказал об основных причинах роста заболеваемости сахарным диабетом.

По словам эксперта, быстрое увеличение количества диабетиков в мире не связано с генетикой. В основе эпигенетический фактор — стрессы, психологическая нагрузка, эмоциональность.

Дедов отметил, что самое большое число больных диабетом в мире наблюдается в Финляндии.

Я думаю, что это не генетика. Генетика настолько стабильная, настолько консервативная. Это эпигенетический фактор. Это разное. Тревоги, всевозможные психологические нагрузки и так далее, это и приводит.

Иван Дедов
Президент Национального медицинского центра эндокринологии

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