Учёный опроверг влияние генетики на мировой рост заболеваемости сахарным диабетом

Учёный опроверг влияние генетики на мировой рост заболеваемости сахарным диабетомЭто из-за стресса и других факторов
Президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов на встрече в президентом России Владимиром Путиным рассказал об основных причинах роста заболеваемости сахарным диабетом.
По словам эксперта, быстрое увеличение количества диабетиков в мире не связано с генетикой. В основе эпигенетический фактор — стрессы, психологическая нагрузка, эмоциональность.
Дедов отметил, что самое большое число больных диабетом в мире наблюдается в Финляндии.
Я думаю, что это не генетика. Генетика настолько стабильная, настолько консервативная. Это эпигенетический фактор. Это разное. Тревоги, всевозможные психологические нагрузки и так далее, это и приводит.
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