Угрожает ли миру новая пандемия из-за вируса hMPV

По словам эксперта, на самом деле метапневмовирус не летален так, каким был коронавирус. Он отметил, что после пережитой пандемии любой вирус может вызвать панику, но «вирусом-убийцей» hMPV не является.

Чепурнов подчеркнул, что эта болезнь передаётся воздушно-капельным путём или через рукопожатие, но не летальна. Не провоцирует серьёзных последствий, но тяжелее заболевание переносят младенцы и пожилые люди.

К тому же для медицины метапневмовирус не является чем-то неизвестным. Эта нозологическая форма изучается с 2000-х годов.