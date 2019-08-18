Умные часы Apple Watch появятся в керамической и титановой версиях

Компания Apple планирует представить новые модели смарт-часов Apple Watch в керамическом и титановом корпусах.

Намёки на это обнаружены в последней бета-версии watchOS 6 для разработчиков.

Профильный ресурс iHelp BR первым обратил внимание на изображения во внутренних системных файлах новой ОС, включая анимацию. Судя по всему, модели в корпусах из титана и керамики будут представлены в размерах 40 и 44 мм.