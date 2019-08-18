Умные часы Apple Watch появятся в керамической и титановой версиях

Компания Apple планирует представить новые модели смарт-часов Apple Watch в керамическом и титановом корпусах.
Намёки на это обнаружены в последней бета-версии watchOS 6 для разработчиков.
Профильный ресурс iHelp BR первым обратил внимание на изображения во внутренних системных файлах новой ОС, включая анимацию. Судя по всему, модели в корпусах из титана и керамики будут представлены в размерах 40 и 44 мм.
Ранее Apple никогда не выпускала смарт-часы в титановом корпусе. Однако специалисты обратили внимание, что такое покрытие используется в новой банковской карте Apple Card. Керамические же часы предлагались в сериях Apple Watch Series 2 и 3, однако пропали в последней Apple Watch Series 4.
Судя по всему, новенькие Apple Watch будут представлены на большом пресс-мероприятии Apple, одновременно с серией iPhone 11.