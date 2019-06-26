Умные часы с новым типом экранов выйдут уже в 2020 году

Согласно последним данным DigiTimes, неназванный бренд по производству умных часов уже в третьем квартале 2019 года начнет проектирования нового устройства с использованием 1,25 дюймовых дисплеев, выполненных по технологии MicroLED. Разработкой новых экранов совместно займутся RiTDisplay и PlayNitride. Поставки рабочих образцов дисплеев должны начаться в конце нынешнего года, а первые умные часы с MicroLED-дисплеями выйдут уже в 2020 году.

Основными преимуществами MicroLED над привычным OLED являются большая яркость при большей энергоэффективности, а также использование неорганических светодиодов, в результате чего MicroLED-дисплеи куда меньше подвержены проблеме выгорания.