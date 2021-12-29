Умные часы смогут прогнозировать психические расстройства владельца

Согласно патенту, для определения этих заболеваний будут анализироваться активность пользователя в целом, голос, пульс во время покоя и сна. Кроме того, устройства смогут определять проблемы с психикой, анализируя текстовые сообщения и электронные письма.

Также в патенте заявлено, что Fitbit будет применять различные игры для оценки психостатуса владельцев умных часов компании.