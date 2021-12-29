Умные часы смогут прогнозировать психические расстройства владельца

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:52
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Умные часы смогут прогнозировать психические расстройства владельцаАнализируя голос и пульс
Известный производитель умных часов Fitbit подал патент на технологию, позволяющую прогнозировать развитие депрессии и биполярного расстройства у своих владельцев.
Согласно патенту, для определения этих заболеваний будут анализироваться активность пользователя в целом, голос, пульс во время покоя и сна. Кроме того, устройства смогут определять проблемы с психикой, анализируя текстовые сообщения и электронные письма.
Также в патенте заявлено, что Fitbit будет применять различные игры для оценки психостатуса владельцев умных часов компании.
Источник: Screenrant