"Умный" браслет Huawei научился открывать дверные замки

Сообщается, что для того, чтобы активировать новую опцию необходимо обновить прошивку, а далее считать карту, которая обеспечивает доступ в квартиру. По словам разработчиков, фитнес-браслет может функционировать с картами доступа, которые работают на частоте 13,56 МГц. Отмечается, что устройство не поддерживает зашифрованные или банковские карты - подходят только обычные.