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"Умный" браслет Huawei научился открывать дверные замки
Речь о Honor Band 5
Компания Honor, принадлежащая китайскому технологическому гиганту Huawei, сообщила об увеличении функционала недорогого фитнес-браслет с NFC - Honor Band 5. Теперь с помощью “умного” гаджета можно открывать двери.
Сообщается, что для того, чтобы активировать новую опцию необходимо обновить прошивку, а далее считать карту, которая обеспечивает доступ в квартиру. По словам разработчиков, фитнес-браслет может функционировать с картами доступа, которые работают на частоте 13,56 МГц. Отмечается, что устройство не поддерживает зашифрованные или банковские карты - подходят только обычные.
Память устройства обеспечивает сохранения порядка пяти подобных карт. Примечательно, что интернет необходим лишь для добавления карты в память браслета, тогда как для самой работы новой функции он не нужен.