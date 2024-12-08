Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 декабря 2024, 01:47
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Употребление кофе в течение 12-13 лет оказалось способом продления жизни

Возможно, из-за накопления свойств напитка
Профессор биомедицинских наук в Университете Англия Раскин в Великобритании Джастин Стеббинг рассказал, что регулярное и умеренное употребление кофе в течение 12-13 лет может продлить жизнь.
Употребление кофе в течение 12-13 лет оказалось способом продления жизни
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Эксперт сослался на масштабное исследование, в котором участвовали 400 тысяч человек, показавшее, что употребление кофе в течение 12–13 лет снижает риск ранней смерти. Наиболее сильный эффект наблюдался у тех участников, кто выпивал в день по четыре-пять чашек напитка.

По словам Стеббинга, кофе способствует защите от болезней сердца и инсультов, заболеваний печени, онкологии, нейродегенеративных заболеваний, а также диабета второго типа. К тому же кофе полезно для психического здоровья. Кроме того, эксперт отметил, что кофе на 20% снижается риск депрессии.

«Этот эффект долголетия может объясняться накопительным действием свойств кофе, защищающих от различных заболеваний», — объяснил специалист.

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Источник:The Sun
Автор:Андрей Кадуков
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