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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 июня 2024, 03:26
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Употребление овечьего молока оказалось профилактикой диабета

В продукте много полезных микроэлементов
Старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Ирина Остроухова рассказала о неочевидной пользе овечьего молока.
Употребление овечьего молока оказалось профилактикой диабета

© Ferra.ru

Овечье молоко — продукт, многие биопептиды которого обладают доказанными противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В овечьем молоке высокий уровень линолевой кислоты, которая является средством профилактики рака, диабета, снижает риск ожирения.

При этом овечье молоко в сыром виде очень жирное, поэтому из него делают сыры, йогурты.

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