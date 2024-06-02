Употребление овечьего молока оказалось профилактикой диабета

Овечье молоко — продукт, многие биопептиды которого обладают доказанными противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В овечьем молоке высокий уровень линолевой кислоты, которая является средством профилактики рака, диабета, снижает риск ожирения.

При этом овечье молоко в сыром виде очень жирное, поэтому из него делают сыры, йогурты.

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