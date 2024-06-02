Употребление овечьего молока оказалось профилактикой диабета

Опубликовано 02 июня 2024, 03:26
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Употребление овечьего молока оказалось профилактикой диабетаВ продукте много полезных микроэлементов
Старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Ирина Остроухова рассказала о неочевидной пользе овечьего молока.
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Овечье молоко — продукт, многие биопептиды которого обладают доказанными противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В овечьем молоке высокий уровень линолевой кислоты, которая является средством профилактики рака, диабета, снижает риск ожирения.
При этом овечье молоко в сыром виде очень жирное, поэтому из него делают сыры, йогурты.
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Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков