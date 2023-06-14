Уральские ученые разработали новый подход к подготовке скалолазов

Исследователи из Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали модель комплексной подготовки начинающих спортсменов-скалолазов.

Объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях определяются исходя из параметров, учитывающих функциональные возможности скалолазов — их силовые характеристики, тонометрию, пульсометрию.

В ходе тренировок-экспериментов исследователи использовали ручные динамометры для измерения силы хвата спортсмена, тонометр для измерения частоты сердечных соркащений и давления, пикфлоуметр для измерения объемной скорости выдоха, стабилометрические (анализирующую позу) платформы, анализаторы компонентного состава тела.

Разработанная методика, отмечают специалисты, может использоваться скалозами- профессионалами, готовящимися к соревнованиям и одновременно начинающих тренировать. Скалолазам-новичкам она может пригодиться в рамках разминочных, тренировочных и рекреационных техник.

Применение подхода на практике, отмечают его разработчики, позволит снизить травматизм и повысить самооценку занимающихся.