Уролог: для профилактики рака простаты следует отказаться от алкоголя

Врач подчеркнула, что важно избегать продуктов с высоким содержанием жира, сахара и холестерина. Она советует исключить из рациона крепкий алкоголь, курение, тонизирующие и газированные напитки.

По словам Мочаловой, считается, что мужчины с нерегулярной половой жизнью, например, работающие по сменам, подвержены повышенному риску развития заболевания, она посоветовала обратить на это внимание. Мочалова также упомянула об отсутствии государственного санаторно-курортного лечения: большинство учреждений являются частными, а путёвки доступны в основном для малообеспеченных слоёв населения.

«Высокое содержание в пище жира, сахара, холестерина является фактором развития заболевания. В то же время богатая овощами, зеленью, морепродуктами, рисом, рыбой, зеленым чаем, тыквенным соком диета оказывает некоторый защитный эффект. Советую также исключить крепкий алкоголь, табакокурение, употребление тонизирующих и газированных напитков», — подчеркнула уролог.

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