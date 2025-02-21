Уролог: для сохранения мужского здоровья важны активность и регулярная половая жизнь

По его словам, для нормальной потенции и профилактики заболеваний нужны регулярные физические нагрузки, такие как спорт и ходьба, способствующие кровоснабжению и обмену веществ в предстательной железе. Также для правильного функционирования мочеполовой системы важно сбалансированное питание с достаточным количеством жиров, белков и углеводов для поддержания выработки мужских половых гормонов.

Уролог подчеркнул важность регулярной и защищённой половой жизни, так как длительные перерывы могут иметь негативные последствия для простаты. Достаточный сон в течение 7-8 часов также необходим для поддержания нормального уровня тестостерона.

По словам врача, для поддержания мужского здоровья важно отказаться от курения, поскольку даже 10 лет курения могут привести к проблемам с эрекцией у 80% мужчин старше 40 лет. Он отметил,, что следуя этим рекомендациям, мужчины могут предпринять шаги для улучшения и поддержания своего здоровья в целом.

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