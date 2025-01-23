Уролог напомнил мужчинам о риске простатита из-за переохлаждения

Богатырев отметил, что переохлаждение может вызвать простатит, цистит, уретрит. Но не менее опасным является и малоподвижный образ жизни, который может приводить к застою крови в малом тазу, что негативно влияет на кровоснабжение предстательной железы.

«Зимой очень легко простудиться, но для мужчин особую опасность представляет переохлаждение органов малого таза. Длительное пребывание на морозе, особенно в лёгкой одежде, может привести к воспалительным заболеваниям мочеполовой системы, таким как цистит, уретрит и простатит», — напомнил врач.

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