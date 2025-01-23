Уролог напомнил мужчинам о риске простатита из-за переохлаждения

Опубликовано 23 января 2025, 03:431 мин.
Уролог напомнил мужчинам о риске простатита из-за переохлажденияВреден и малоподвижный образ жизни
Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев напомнил мужчинам о важности одеваться по погоде, чтобы не простудиться. Особенно опасно для мужчин переохлаждение органов малого таза.
Богатырев отметил, что переохлаждение может вызвать простатит, цистит, уретрит. Но не менее опасным является и малоподвижный образ жизни, который может приводить к застою крови в малом тазу, что негативно влияет на кровоснабжение предстательной железы.
«Зимой очень легко простудиться, но для мужчин особую опасность представляет переохлаждение органов малого таза. Длительное пребывание на морозе, особенно в лёгкой одежде, может привести к воспалительным заболеваниям мочеполовой системы, таким как цистит, уретрит и простатит», — напомнил врач.
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